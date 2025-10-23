El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Israel no se anexionará Cisjordania ocupada: "No se preocupen por ello". (Jim WATSON / AFP)
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump afirma que Israel no se anexionará Cisjordania ocupada: "No se preocupen por ello"
El presidente de , , aseguró este jueves que no se anexionará la ocupada tras la votación preliminar en el Parlamento israelí para incorporar dicho territorio.

Israel no va a hacer nada con Cisjordania...no se preocupen por ello”, respondió durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Francisco Sanz
El Parlamento israelí aprobó el miércoles, en una lectura preliminar con 25 votos a favor y 24 en contra, una propuesta para anexionar la Cisjordania ocupada, en el primer paso que precede a otras tres votaciones que serán necesarias en la Knéset para convertir este proyecto en ley.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, de visita en Israel para supervisar el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, tachó este jueves de “estúpida” la propuesta de anexión de Cisjordania.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que la aprobación de la iniciativa fue “una provocación deliberada” de la oposición para crear discordia durante la visita de Vance.

El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el apoyo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada en una entrevista publicada este jueves 23 de octubre, mientras el secretario de Estado Marco Rubio está en el país para apuntalar el cese el fuego en Gaza. (AFP)

La propuesta, que ha sido rechazada también por España, Qatar, Turquía y otros países, dice: “el Estado de Israel aplicará sus leyes y soberanía a las zonas de asentamiento en Judea y Samaria, para establecer el estatus de estas áreas como parte inseparable del Estado soberano de Israel”.

Palestina no cuenta con continuidad territorial, y mientras en Gaza gobernaba la rama política de Hamás, en Cisjordania permanece la Autoridad Nacional Palestina (ANP), encabezada por Mahmoud Abbás.

Si bien en la mayor parte de esta zona (la denominada Área C que equivale al 60 % del territorio) Israel posee tanto control militar como civil desde los Acuerdos de Oslo.

Además, existen cientos de puestos de control militares israelíes a lo largo de toda Cisjordania, y un sistema de permisos que no permite el libre movimiento de los palestinos entre ciudades, prohibiendo a muchos la entrada a Jerusalén (entre otras urbes).

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo el sábado 18 de octubre que la guerra en Gaza terminará una vez que se complete la segunda fase de la tregua, que establece el desarme del movimiento islamista palestino Hamás. (AFP)
