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El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 12 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con la prensa antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 12 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que su secretario de Estado, Marco Rubio, se veía “muy bien” en la foto viral en redes sociales en la que aparece con un atuendo similar al que llevaba Nicolás Maduro el día de su captura.

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