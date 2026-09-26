El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que no dedicó “demasiado tiempo” a hablar sobre Taiwán durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, dado que este “entiende” su posición.

“No hablamos demasiado. Estamos avanzando. No hablamos demasiado tiempo sobre Taiwán. Él entiende bastante bien mi posición”, respondió Trump a la prensa en los jardines de la Casa Blanca antes de abordar su helicóptero.

Xi llevó a cabo entre el miércoles y el viernes una visita de Estado a Washington, la primera en más de diez años, para reunirse con Trump en la Casa Blanca.

El viaje correspondió a la visita que el republicano realizó a Beijing el pasado mayo.

Según la agencia estatal china Xinhua, Xi presionó a Trump para que expresara su rechazo explícito a la independencia de Taiwán, pues Beijing reclama la soberanía de la isla y no descarta ocuparla por la fuerza.

Trump, que se ha mostrado ambiguo sobre la histórica postura de Washington de defender a Taiwán, mantiene bloqueada desde su reunión con Xi en Beijing la autorización de un enorme paquete de armamento defensivo para Taipéi, valorado en 14.000 millones de dólares, al considerarlo una “moneda de cambio” para negociar con China.

Bajo el principio de “una sola China”, Washington mantiene relaciones diplomáticas con Beijing y no reconoce formalmente la independencia de la isla, aunque mantiene el compromiso de proporcionarle los medios para defenderse.

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Xi Jinping, recibido con toda pompa por parte de Donald Trump, aprovechó su visita a la Casa Blanca para abogar por la coexistencia pacífica entre Washington y Beijing, sin dejar de marcar las líneas rojas de China en algunos temas. (AFP)

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