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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de China, Xi Jinping, a su llegada para visitar los Archivos Nacionales en Washington D. C., el 25 de septiembre de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto al presidente de China, Xi Jinping, a su llegada para visitar los Archivos Nacionales en Washington D. C., el 25 de septiembre de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, explicó este sábado que no dedicó “demasiado tiempo” a hablar sobre Taiwán durante la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, dado que este “entiende” su posición.

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