El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes que no le gusta ver al expresidente Bill Clinton declarando ante el Congreso sobre sus supuestos vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

“No me gusta verlo sometido a un interrogatorio. Pero desde luego fueron mucho más a por mí”, dijo a reporteros en la Casa Blanca antes de partir hacia Texas para un mitin.

Trump, a quien los demócratas han pedido comparecer igual que Clinton para explicar la relación que tuvo con Epstein, insistió en su inocencia y dijo que ha sido “exonerado” en lo relacionado a este caso.

El expresidente demócrata, que voló varias veces en el avión privado de Epstein, compareció este viernes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes un día después que su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, hiciera lo mismo.

Al inicio de la sesión, celebrada en Chappaqua (Nueva York), Bill Clinton aseguró a los congresistas que no sabía nada sobre los delitos de Epstein.

“No tenía ni idea de los delitos que Epstein estaba cometiendo. No importa cuántas fotos me muestres. (...) No vi nada, ni hice nada malo”, dijo Clinton.

Bill Clinton y su esposa Hillary. Ambos fueron citados al Congreso de Estados Unidos por el Caso Epstein. Foto: Kevin Dietsch/AFP

Antes del interrogatorio, legisladores demócratas reiteraron sus exigencias de que Trump también testifique ante el Comité, argumentando que al llamar a declarar a los Clinton, los republicanos “han establecido un nuevo precedente”.

La polémica sobre el caso del fallecido magnate estalló después de que el Departamento de Justicia informara en julio que no publicaría más información sobre el pederasta y asegurara que este no contaba con una lista de clientes famosos a los que chantajeaba, como afirman varias teorías conspirativas.

Esto incendió a los seguidores acérrimos del presidente republicano que consideran válidas estas teorías -a las que el propio Trump ha dado sustento-, y que han pedido insistentemente que se publiquen todos los archivos del caso, como prometió el mandatario, mencionado más de mil veces en los millones de documentos liberados.

