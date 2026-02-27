Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Will Oliver
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/Will Oliver
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes que no le gusta ver al expresidente Bill Clinton declarando ante el Congreso sobre sus supuestos vínculos con el pederasta Jeffrey Epstein.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.