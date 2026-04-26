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El presidente de Irán Masoud Pezeshkian y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump. (AFP).
El presidente de Irán Masoud Pezeshkian y su homólogo de Estados Unidos Donald Trump. (AFP).
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha “diezmado” su capacidad operativa.

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