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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda durante una ceremonia en honor al Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el 11 de noviembre de 2026. (Kevin Dietsch / Getty Images via AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, saluda durante una ceremonia en honor al Día de los Veteranos en el Cementerio Nacional de Arlington, en Arlington, Virginia, el 11 de noviembre de 2026. (Kevin Dietsch / Getty Images via AFP)
/ KEVIN DIETSCH
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que quiere “dejar resuelto lo de Cuba” antes de abandonar la Casa Blanca en 2029, en alusión a las presiones de Washington para impulsar cambios políticos y económicos en la isla.

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