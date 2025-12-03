El mandatario venezolano, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA / Jim WATSON / AFP)
Agencia EFE
Agencia EFE

Trump afirma que su plan para Venezuela va "mucho más allá" de campaña de presión a Maduro
Trump afirma que su plan para Venezuela va “mucho más allá” de campaña de presión a Maduro

Trump afirma que su plan para Venezuela va “mucho más allá” de campaña de presión a Maduro

El presidente de , , aseguró este miércoles que las operaciones militares realizadas entorno a van “mucho más allá” de una campaña de presión contra el líder chavista, .

La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval en la que fue cuestionado sobre “la campaña de presión” sobre Maduro a lo que respondió que es algo mucho más que eso.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El segundo ataque en el Caribe para matar sobrevivientes: ¿Qué se sabe de la orden que podría constituir un crimen de guerra?

Trump aprovechó para repetir que “pronto” podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra”, recalcó el republicano.

Durante su intervención, Trump aseguró que conocen “cada ruta, cada casa” dónde fabrican “esta porquería” en referencia, a drogas como cocaína.

De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cártel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)
