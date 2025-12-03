Trump afirma que su plan para Venezuela va “mucho más allá” de campaña de presión a Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este miércoles que las operaciones militares realizadas entorno a Venezuela van “mucho más allá” de una campaña de presión contra el líder chavista, Nicolás Maduro.

La afirmación del mandatario sucedió durante una conferencia de prensa en el Despacho Oval en la que fue cuestionado sobre “la campaña de presión” sobre Maduro a lo que respondió que es algo mucho más que eso.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Trump aprovechó para repetir que “pronto” podría iniciar operaciones en tierra similares a las que han realizado en aguas internacionales contra botes, supuestamente cargados de drogas.

“ Creo que encontrarán una gran receptividad para hacer exactamente lo que están haciendo, desmantelar esos barcos. Y muy pronto empezaremos a hacerlo también en tierra ”, recalcó el republicano.

Durante su intervención, Trump aseguró que conocen “cada ruta, cada casa” dónde fabrican “esta porquería” en referencia, a drogas como cocaína.

De acuerdo con el Pentágono, Estados Unidos ha llevado a cabo 21 bombardeos contra supuestas narcolanchas que han dejado 82 tripulantes muertos en el sur del Caribe y el Pacífico oriental como parte de su estrategia de combate al narcotráfico.

La Casa Blanca liga las embarcaciones atacadas al Tren de Aragua o el Cártel de los Soles, esquivos grupos criminales con origen en Venezuela que la Casa Blanca ha clasificado como terroristas dentro de su gran despliegue militar en el Caribe y creciente presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro.

VIDEO RECOMENDADO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado 29 de noviembre que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse como completamente cerrado, en el marco de una escalada con el líder chavista Nicolás Maduro. (AFP)