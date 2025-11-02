El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirma que Xi Jinping entiende las "consecuencias" si China invade Taiwán. (ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump afirma que Xi Jinping entiende las “consecuencias” si China invade Taiwán
El presidente Donald Trump dijo que su par chino, Xi Jinping, entiende las consecuencias de invadir Taiwán, aunque se negó a decir específicamente si Estados Unidos defendería la isla, según un extracto de una entrevista que CBS News transmitirá el domingo.

Cuando se le preguntó si ordenaría a las fuerzas estadounidenses intervenir si China actuara militarmente contra Taiwán, Trump expresó: “Lo descubrirán si sucede, y él entiende la respuesta a eso”. Agregó que los líderes de China “conocen las consecuencias”.

Información en desarrollo...

