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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca. Washington, DC, EE. UU., 6 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Salón Este de la Casa Blanca. Washington, DC, EE. UU., 6 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/SHAWN THEW
/ SHAWN THEW
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó de nuevo este miércoles al papa León XIV de querer que Irán cuente con un arma nuclear, e insistió, en vísperas de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite el Vaticano, en que eso no puede ocurrir aunque no sea del agrado del pontífice.

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