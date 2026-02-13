Trump alaba ante militares de EE.UU. el operativo que culminó con la captura de Maduro

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de partir desde el Jardín Sur de la Casa Blanca a bordo del Marine One en Washington, DC, EE. UU., el 13 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/SAMUEL CORUM
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, alabó este viernes en una base militar de Carolina del Norte el operativo de las fuerzas especiales que culminó, el pasado 3 de enero, con la captura del exmandatario venezolano, Nicolás Maduro.

