Trump alerta sobre “borrado” de la civilización europea debido a sus políticas migratorias

La Administración de Donald Trump advirtió del “borrado de la civilización” de Europa por sus políticas migratorias y la supuesta censura de la Unión Europea (UE), en un informe de la estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que propone ayudar a “corregir” el rumbo del continente.

El documento de 33 páginas, descrito por Trump como una “hoja de ruta para garantizar la supremacía estadounidense, critica duramente a sus aliados europeos y asegura que si estas “tendencias actuales continúan, el continente será irreconocible en 20 años o menos”.

Para Washington, los problemas económicos en Europa se ven eclipsados “por la perspectiva real y más cruda de un borrado de la civilización”, según la estrategia de política exterior, que repite críticas anteriores de Trump y repite discursos de movimientos de extrema derecha europeos.

Entre los principales problemas señalados por EE.UU. se incluyen “actividades de la Unión Europea y otros organismos que socavan la libertad política y la soberanía; las políticas migratorias que están transformando el continente y creando conflictos; la censura de la libertad de expresión y la supresión de la oposición política; el desplome de las tasas de natalidad; y la pérdida de identidades nacionales y de confianza en sí mismos”.

La Administración de Trump pone en duda la capacidad de los países europeos para continuar como “aliados fiables” si no poseen economías y ejércitos “lo suficientemente fuertes”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia cambios en las nuevas normas de ahorro de combustible, en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, Washington, DC, EE. UU., 3 de diciembre de 2025. Foto: EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER / POOL

“Queremos que Europa siga siendo europea, que recupere su confianza en sí misma como civilización y que abandone su fallido enfoque en la asfixia regulatoria”, añade el documento, que asegura que el objetivo de Estados Unidos “debería ser ayudar a Europa a corregir su trayectoria actual”.

El documento también advierte sobre la posibilidad de que en “en unas pocas décadas como máximo”, algunos miembros de la OTAN “pasen a tener una mayoría no europea”, por lo que cuestiona si estos se regirán por los principios del bloque.