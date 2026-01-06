Trump alertó a ejecutivos petroleros de Estados Unidos un mes antes de captura de Maduro: “Prepárense”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió un mensaje vago a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses aproximadamente un mes antes de la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro, diciéndoles simplemente: “Prepárense”, informó este martes The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con el rotativo financiero, Trump insinuó que se avecinaban “grandes cambios” en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los ataques en Caracas ni buscó consejo sobre su plan para que las compañías energéticas revitalizaran los campos petroleros del país suramericano con inversiones multimillonarias.

Esta indirecta, revelada por “personas familiarizadas con el asunto” citadas por el WSJ, indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en Venezuela.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el lunes que Trump espera trabajar con estas empresas en nuevas oportunidades.

“Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo”, declaró Trump el pasado fin de semana. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ganancias para el país”.

El plan de la Casa Blanca depende en gran medida de la disposición de las grandes petroleras, especialmente Chevron -la única gran compañía estadounidense que aún opera en el país-, para inyectar capital.

Venezuela cuenta con reservas estimadas de aproximadamente 300.000 millones de barriles, lo que la situaría como el país con las mayores reservas del planeta.

Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

No obstante, su producción actual es de unos 900.000 barriles diarios, menos del 1 % del consumo mundial, apunta el WSJ.

Las acciones de Chevron subieron alrededor del 5 % el lunes, mientras que Exxon Mobil avanzó cerca del 2 % y ConocoPhillips casi un 3%.

Sin embargo, el rotativo señala que fuentes familiarizadas con la postura de Chevron indicaron que, por ahora, el gigante “no tiene planes de aumentar el gasto ni de incrementar significativamente la producción”.