Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Alexandre Drago
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: EFE/EPA/Alexandre Drago
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Trump alertó a ejecutivos petroleros de Estados Unidos un mes antes de captura de Maduro: “Prepárense”
Resumen de la noticia por IA
Trump alertó a ejecutivos petroleros de Estados Unidos un mes antes de captura de Maduro: “Prepárense”

Trump alertó a ejecutivos petroleros de Estados Unidos un mes antes de captura de Maduro: “Prepárense”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El presidente de Estados Unidos, , envió un mensaje vago a un grupo de ejecutivos petroleros estadounidenses aproximadamente un mes antes de la operación militar que , diciéndoles simplemente: “Prepárense”, informó este martes The Wall Street Journal (WSJ).

De acuerdo con el rotativo financiero, Trump insinuó que se avecinaban “grandes cambios” en Venezuela, aunque no proporcionó detalles específicos sobre los ataques en Caracas ni buscó consejo sobre su plan para que las compañías energéticas revitalizaran los campos petroleros del país suramericano con inversiones multimillonarias.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Esta indirecta, revelada por “personas familiarizadas con el asunto” citadas por el WSJ, indica la importancia del oro negro en la decisión del mandatario estadounidense a la hora de intervenir en .

PUEDES VER: Desertores piden un nuevo mando militar para un cambio real en Venezuela: “La cúpula es totalmente leal al régimen”

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, , confirmó el lunes que Trump espera trabajar con estas empresas en nuevas oportunidades.

“Vamos a extraer una enorme cantidad de riqueza del subsuelo”, declaró Trump el pasado fin de semana. “Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y comiencen a generar ganancias para el país”.

El plan de la Casa Blanca depende en gran medida de la disposición de las grandes petroleras, especialmente Chevron -la única gran compañía estadounidense que aún opera en el país-, para inyectar capital.

Venezuela cuenta con reservas estimadas de aproximadamente 300.000 millones de barriles, lo que la situaría como el país con las mayores reservas del planeta.

Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

No obstante, su producción actual es de unos 900.000 barriles diarios, menos del 1 % del consumo mundial, apunta el WSJ.

Las subieron alrededor del 5 % el lunes, mientras que Exxon Mobil avanzó cerca del 2 % y ConocoPhillips casi un 3%.

Sin embargo, el rotativo señala que fuentes familiarizadas con la postura de Chevron indicaron que, por ahora, el gigante “no tiene planes de aumentar el gasto ni de incrementar significativamente la producción”.

Caracas amaneció este domingo 4 de enero ralentizada, con calles vacías, muy poca circulación de vehículos y comercios con largas filas de compradores, según constató EFE, un día después del ataque de EE.UU. en algunos puntos de esta capital y otras zonas aledañas y de la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC