El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el presidente de Colombia Gustavo Petro.
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS RAUL ARBOLEDA
Agencia EFE
Trump amenaza a Petro con que puede haber una misión de Estados Unidos en Colombia similar a la de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, , amenazó este domingo a su homólogo colombiano, , al que acusó de “fabricar cocaína”, con enviar a su país una misión de EE.UU. como la que el sábado atacó varios puntos de y capturó al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Trump comentó a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y añadió que está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a EE.UU. Y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

MIRA: ¿Delcy Rodriguez o gobierno de transición?: A qué apunta Estados Unidos en Venezuela tras el derrocamiento de Maduro

Al ser preguntado sobre si esta última frase implica que podría desplegarse “otra misión de EE.UU.” similar en Colombia, el republicano contestó: “a mi me suena bien eso”.

Una sofisticada operación militar estadounidense apresó el sábado en Caracas a Maduro y a la primera dama, Cilia Flores, que se encuentran ahora en un centro de detención de Nueva York, donde mañana está previsto que comparezcan ante un juez federal para hacer frente a varios cargos, entre ellos el de narcoterrorismo.

En una rueda de prensa celebrada el sábado en Florida tras la operación en Venezuela, Trump aprovechó para enviar más duras advertencias a Petro, con quien ha tenido varios desencuentros y a quien ha acusado directamente de estar implicado en el tráfico de drogas regional.

En ese acto del sábado, Trump le advirtió al mandatario colombiano de que debe “cuidarse el trasero”.

