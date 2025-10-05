El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa antes de abordar el Marine One cuando parte del jardín sur de la Casa Blanca en Washington, DC, el 5 de octubre de 2025. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
Agencia EFE
Trump amenaza a Hamás con la “aniquilación total” si no cede el control de Gaza, según CNN
El presidente de Estados Unidos, , advirtió que se enfrenta a la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de , como estipula su plan de paz para poner fin a la guerra que y el grupo terrorista libran en la Franja, según informó este domingo CNN.

Preguntado en una entrevista vía mensaje de texto sobre cuáles serían las consecuencias si Hamás insiste en mantenerse en el poder en el enclave, Trump respondió con un escueto: “¡Aniquilación total!”.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Israel y Hamás negociarán en Egipto el plan de Trump para una tregua en Gaza y la liberación de rehenes

Sobre el compromiso de Hamás, que aceptó liberar a los rehenes israelíes en Gaza como parte de la primera fase del plan de paz de Trump, el mandatario indicó que “solo el tiempo dirá”.

En el intercambio de mensajes, ocurrido este sábado antes de que Trump anunciara que Israel acordó una línea inicial de retirada de sus posiciones en la Franja, el presidente estadounidense afirmó que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo con suspender los bombardeos y apoya su visión para el devastado enclave.

Trump indicó que “pronto” tendría más claridad de las intenciones de Hamás, y añadió que espera que se haga realidad su propuesta de alto el fuego en Gaza, que entraría en vigor luego de concretarse la entrega de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

El presidente estadounidense ya había advertido a Hamás el sábado de que “no tolerará demoras” que puedan poner en peligro el acuerdo de paz en Gaza.

Este domingo, el mandatario insistió en que este “es un gran acuerdo para Israel, para todo el mundo árabe, el mundo musulmán y el mundo entero”, en respuestas a la prensa en la Casa Blanca antes de partir a una celebración de los 250 años de la Armada estadounidense en la cercana Virginia.

Sobre la liberación de los rehenes, Trump afirmó que las delegaciones de Israel y Hamás, con la mediación de Egipto, Qatar y EE.UU., están “negociando ahora mismo”.

Han comenzado las negociaciones en los últimos días. Veremos cómo resulta. Pero tengo entendido que va muy bien”, agregó sobre el diálogo, que debe comenzar oficialmente mañana lunes en El Cairo.

MÁS INFORMACIÓN: Hamás quiere alcanzar un acuerdo y empezar “inmediatamente” intercambio de prisioneros, afirma alto dirigente

La propuesta de 20 puntos de Trump contempla en una primera fase un intercambio de los 48 rehenes, vivos y muertos, por prisioneros palestinos, tras lo cual habría un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza, donde más de 66.000 personas han muerto en casi dos años de guerra.

El plan incluye la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el propio Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, además de la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo a lo que se opone el Gobierno israelí.

Hamás ha exigido negociar algunos puntos de la propuesta, a lo que Netanyahu respondió hoy que el grupo militante palestino “tiene que aceptarlo (el plan) en su totalidad”.

