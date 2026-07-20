Trump aseguró que ha dado esta instrucción al secretario de Defensa, Pete Hegseth; al jefe del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine; y a toda la cúpula militar estadounidense.
Dos soldados estadounidenses murieron este fin de semana en un ataque iraní contra una base militar de Jordania y otro falleció en Irak durante la detonación controlada de un explosivo iraní.
Estas son las primeras bajas estadounidenses registradas desde la ruptura del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán de hace casi dos semanas.
Con esto, al menos 17 militares estadounidenses han muerto desde que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero una ofensiva contra Irán que derivó en la guerra actual.
Este fin de semana, Washington y Teherán continuaron el cruce de ataques, que complica aún más los esfuerzos por avanzar un diálogo de paz estancado en medio de la escalada.
El fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán continuó el miércoles 15 de julio tras una semana de bombardeos, mientras el conflicto no da señales de ceder luego del bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y los puertos iraníes. (AFP)