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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Donald Trump ha utilizado extensamente la inteligencia artificial para crear imágenes políticas con su apariencia.
Donald Trump ha utilizado extensamente la inteligencia artificial para crear imágenes políticas con su apariencia.
/ @realDonaldTrump
Por Juan Luis Del Campo

Lentes oscuros, un rifle de asalto en manos, explosiones de fondo y debajo la leyenda: “No más el Sr. Amable”. No se trata de un afiche celebrando a un nuevo héroe de acción, sino de una imagen que muestra al presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump. O al menos a una versión de él creada con inteligencia artificial.

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