El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles al margen de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Ankara, con ocupar la estratégica isla petrolera de Kharg y con destruir puentes y plantas desalinizadoras en Irán.

En declaraciones a la prensa durante un encuentro con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el mandatario estadounidense aseguró que Estados Unidos bombardeó anoche una parte de la isla, situada en el Golfo Pérsico.

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“Atacamos la isla de Kharg anoche y destruimos una parte. Dije: ‘No, no toquen el petróleo’, porque quizá nos hagamos con la isla. Puede que nos hagamos con la isla Kharg”, aseguró Trump.

“No hay nada que puedan hacer al respecto. Pero dije: ‘No ataquen los oleoductos; limítense a atacar todo lo demás’. Y así lo hicieron. Puede que vuelvan a atacar esta noche”, advirtió el presidente.

En cuanto a los efectos de los ataques estadounidenses de anoche contra numerosos objetivos iraníes, Trump habló de un “impacto tremendo”, al tiempo que calificó como “acabado” el acuerdo de alto el fuego con Irán.

Concretamente, Trump aseguró que los bombardeos de anoche destruyeron un radar que Irán estaba por reconstruir: “habían terminando un 60 %, pero ahora deberán empezar de nuevo”, dijo.

“No estamos atacando al máximo nivel. Podríamos destruir puentes. En un solo día podríamos destruir todos los puentes en Irán. Si tenemos que hacerlo podríamos destruir sus instalaciones de generación eléctrica”, agregó.

Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán en la Plaza Valiasr de Teherán, Irán, el 30 de junio de 2026. Foto: EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

“No quiero hacer eso, pero si tenemos que hacerlo, los destruiremos. Tienen plantas desalinizadoras. Las destruiremos si es necesario. Odio tener que hacerlo”, concluyó Trump.

Kharg, en el golfo Pérsico, es una isla de gran importancia estratégica y económica para Irán porque concentra la principal terminal petrolera del país, ya que por allí pasa el 90 % de las exportaciones de petróleo de Irán.

La isla, situada en el norte del Golfo y dentro de la provincia de Bushehr, cuenta con dos muelles principales y capacidad para cargar hasta siete millones de barriles diarios.

Su ubicación, cerca de grandes campos petrolíferos y a unos 500 kilómetros al noroeste del estrecho de Ormuz, refuerza el valor logístico de Kharg.