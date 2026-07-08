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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump asistiendo a una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL
El presidente estadounidense Donald Trump asistiendo a una reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Foto: EFE/EPA/SERVICIO DE PRENSA PRESIDENCIAL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles al margen de la cumbre de líderes de la OTAN que se celebra en Ankara, con ocupar la estratégica isla petrolera de Kharg y con destruir puentes y plantas desalinizadoras en Irán.

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