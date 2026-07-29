El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 10 de junio de 2026. (EFE/EPA/AARON SCHWARTZ)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles a Irán con una contundente respuesta al ataque “sorpresa” contra una base aérea estadounidense en Jordania.

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