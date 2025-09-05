Trump amenaza a la UE con sanciones por la multa “injusta” contra Google

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes la multa impuesta por la Comisión Europea a Google y amenazó con responder con sanciones comerciales si no revoca la medida.
La Comisión Europea impuso una multa de 2.950 millones de euros a Google, tras determinar que el gigante estadounidense había abusado de su posición dominante en el sector de la publicidad online.
“Europa ‘atacó’ hoy a otra gran empresa estadounidense, Google”, protestó Trump en su red social Truth Social, donde afirmó que si la Unión Europea no revierte las multas “injustas” impuestas a Google y también a Apple, se verá “obligado” a activar un mecanismo punitivo de aranceles aduaneros, la “Sección 301”.
La intervención de Trump se produjo un día después de recibir a ejecutivos de gigantes tecnológicos en una cena de gala en la Casa Blanca, entre ellos el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, y al cofundador del grupo, Sergey Brin.
“Europa (...) ha robado un dinero que de otro modo iría a inversiones y empleos en Estados Unidos”, añadió Trump. “¡El contribuyente estadounidense no lo tolerará!”.
El presidente afirmó que la multa a Google se suma a otros casos, incluyendo el de Apple, empresa a la que Bruselas ordenó en 2016 pagar impuestos atrasados a Irlanda por un total de 13.000 millones de euros más intereses.
“¡Deberían devolver ese dinero!”, dijo.
Durante la cena del jueves en la Casa Blanca, Trump felicitó a Pichai y a Brin por el fallo de un juez estadounidense que a principios de esta semana permitió a Google conservar su navegador web Chrome.
