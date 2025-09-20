El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 19 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/Aaron Schwartz / POOL
Agencia AFP
El presidente estadounidense, , amenazó este sábado a Venezuela con si se niega a aceptar de vuelta a los migrantes deportados, en momentos en los que las tensiones aumentan entre ambos países.

“Queremos que Venezuela acepte inmediatamente a todos los presos y a las personas de instituciones mentales (...) obligados a entrar en los Estados Unidos de América”, escribió Trump en su cuenta de la plataforma Truth Social, agregando en mayúsculas que, de lo contrario, “el precio que pagarán será incalculable”.

Francisco Sanz
en el Caribe y pidió una investigación de la ONU sobre los ataques contra lanchas presuntamente cargadas de droga que dejaron al menos 14 muertos en las últimas semanas.

Washington está realizando lo que llama una operación antidrogas en el Caribe con el despliegue de buques de guerra frente a la costa de Venezuela, .

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA / Saul LOEB / AFP)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Federico PARRA / Saul LOEB / AFP)

El ha disparado los temores a un ataque de Estados Unidos en territorio venezolano.

Washington no ha dado detalles que apoyen sus acusaciones de que las embarcaciones destruidas transportaban droga.

