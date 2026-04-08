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El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
El presidente de Estados Unidos Donald Trump informa a los medios de comunicación sobre la guerra en Irán desde la Casa Blanca, el 6 de abril de 2026. (EFE/EPA/JIM LO SCALZO).
/ JIM LO SCALZO
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer “inmediatamente” aranceles de un 50 % a los países que provean armas a Irán, a la vez que aseguró que ya están negociando con la República Islámica, donde ha habido “un cambio de régimen muy productivo”, para reducirles aranceles y sanciones.

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