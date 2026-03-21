Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca.
El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, responde a una pregunta de los medios de comunicación mientras se dirige a abordar el helicóptero Marine One en el jardín sur de la Casa Blanca.
/ SHAWN THEW / POOL
Por Agencia EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la república islámica no abre “totalmente” el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.