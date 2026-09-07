El presidente Donald Trump amenazó el lunes con bloquear las ventas en Estados Unidos del fabricante canadiense de aviones Bombardier, a pocas horas de la entrada en vigor de aranceles canadienses a productos estadounidenses, en pleno conflicto comercial entre los dos vecinos.

“¡NO MÁS VENTAS DE BOMBARDIER EN ESTADOS UNIDOS!”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Canadá bloquea a nuestros GRANDES bancos y empresas estadounidenses” para que no puedan hacer negocios allí, agregó.

En enero, Trump había amenazado con retirar la certificación de aviones fabricados en Canadá, en particular de los jets de Bombardier, e imponer aranceles del “50% sobre todas las aeronaves vendidas a Estados Unidos”, descontento de que se “negara” la certificación a aviones estadounidenses por parte de Ottawa.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Canadá está en primera línea de la guerra comercial lanzada por el presidente republicano, que repite que quiere convertir a su vecino en el “estado 51” de su país.

Unas horas antes de sus amenazas contra Bombardier, había publicado además en Truth Social un mapa en el que la bandera estadounidense cubre toda América del Norte, México y el Caribe, así como Groenlandia, territorio autónomo danés que desea anexar a Estados Unidos, y también Islandia.

Los aranceles canadienses de 15, 25 o 50% que deben entrar en vigor el martes afectan a unos 20.000 millones de dólares en productos estadounidenses, desde el acero hasta los productos lácteos, pasando por la electrónica o la pasta de papel.

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump en Washington, D.C., y al primer ministro canadiense Mark Carney. Foto: SAUL LOEB / AFP / SAUL LOEB DAVE CHAN

El monto corresponde exactamente, según Ottawa, al de los productos canadienses afectados desde el 22 de agosto por recargos estadounidenses del 50%.

El conflicto comercial entre los dos vecinos ha alcanzado un nivel sin precedentes desde la ruptura, el 21 de agosto, de las negociaciones con la Casa Blanca por parte del primer ministro canadiense, Mark Carney.

El antiguo banquero central acusó a Estados Unidos de haber querido imponer a su país un “mal acuerdo” de “condiciones injustas”, y de tener, en última instancia, el objetivo de convertir a Canadá en una “filial” y “destruir” su industria, en particular la automotriz.

Trump ha señalado en el pasado que “Canadá ha estado estafando a Estados Unidos durante años”. “Nosotros no necesitamos a Canadá, ellos nos necesitan a nosotros”, dijo.