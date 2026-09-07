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Resumen

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El presidente de Estados Unidos. Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
El presidente de Estados Unidos. Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 4 de septiembre de 2026. (Kent NISHIMURA / AFP)
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump amenazó el lunes con bloquear las ventas en Estados Unidos del fabricante canadiense de aviones Bombardier, a pocas horas de la entrada en vigor de aranceles canadienses a productos estadounidenses, en pleno conflicto comercial entre los dos vecinos.

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