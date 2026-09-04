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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump habla con los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. Foto: EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró las “excelentes cifras de empleo” de agosto y exigió a la Reserva Federal (Fed) que baje los tipos de interés en su reunión en las próximas semanas, bajo amenaza de cortar el comercio con los países que mantienen un superávit con Washington.

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