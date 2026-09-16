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Resumen

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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversa con miembros de la prensa en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, el 16 de septiembre de 2026. (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversa con miembros de la prensa en el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas, en Carolina del Norte, el 16 de septiembre de 2026. (Anna Moneymaker / Getty Images via AFP)
/ ANNA MONEYMAKER
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con imponer grandes aranceles a Europa o incluso dejar de comerciar directamente con el bloque si Canadá es nombrada miembro especial de la Unión Europea (UE).

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