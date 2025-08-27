El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el multimillonario liberal, George Soros. (Fotos de Mandel NGAN / Fabrice COFFRINI / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump amenaza con demandar al multimillonario George Soros y a su hijo bajo ley RICO
El presidente de , , dijo el miércoles que el multimillonario liberal y su hijo deberían enfrentar cargos criminales por, según él, financiar protestas violentas en todo el país.

George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO debido a su apoyo a las protestas violentas, y mucho más”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Trump buscará que cualquier asesinato en Washington D.C. se castigue con la pena de muerte

El filántropo Soros, de 95 años, es blanco frecuente de la extrema derecha y de conspiradores.

La ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) fue creada en los años 1970 para combatir a la mafia.

