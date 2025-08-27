Trump amenaza con demandar al multimillonario George Soros y a su hijo bajo ley RICO

Escucha la noticia
Trump amenaza con demandar al multimillonario George Soros y a su hijo bajo ley RICOResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el multimillonario liberal George Soros y su hijo deberían enfrentar cargos criminales por, según él, financiar protestas violentas en todo el país.
“George Soros y su maravilloso hijo de izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO debido a su apoyo a las protestas violentas, y mucho más”, escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: Trump buscará que cualquier asesinato en Washington D.C. se castigue con la pena de muerte
El filántropo Soros, de 95 años, es blanco frecuente de la extrema derecha y de conspiradores.
La ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) fue creada en los años 1970 para combatir a la mafia.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Muere el atleta Allam al Amour cuando buscaba comida en un punto de la GHF en Gaza
- ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy? Revisa el efemérides del 27 de agosto
- El poderoso submarino nuclear que Estados Unidos sumó a su flota militar enviada cerca de Venezuela
- Siria: Mueren seis soldados en bombardeos israelíes de dron contra las afueras de Damasco
- El papa León XIV pide cese el uso indiscriminado de la fuerza y el desplazamiento forzado en Gaza
Contenido sugerido
Contenido GEC