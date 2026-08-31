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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante un anuncio sobre la asequibilidad de la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de agosto de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa durante un anuncio sobre la asequibilidad de la atención médica en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 31 de agosto de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este lunes con golpear a Irán “con fuerza” después de que ambos países reanudaran sus ataques cruzados, mientras que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, consideró que continuar con la guerra con Washington no beneficiará a su país.

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