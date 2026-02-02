Trump amenaza con denunciar al presentador de los Grammy por comentario sobre Epstein

Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla antes de firmar órdenes ejecutivas en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de enero de 2026. (Foto de ANNABELLE GORDON / AFP).

/ ANNABELLE GORDON
Por Agencia AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó el lunes con emprender acciones legales contra el presentador de la 68ª edición de los premios Grammy, Trevor Noah, por un comentario sobre la supuesta relación del mandatario y el ya fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

