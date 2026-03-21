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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 20 de marzo de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas antes de subir al Marine One al salir del Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 20 de marzo de 2026. Foto: Brendan SMIALOWSKI / AFP
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente Donald Trump amenazó con usar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los aeropuertos ante la falta de pago a los agentes de seguridad por un bloqueo presupuestal parcial.

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