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Resumen

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 3 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 3 de junio de 2026. Foto: Mandel NGAN / AFP
/ MANDEL NGAN
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este miércoles a Irán que pondrá fin “de inmediato” a las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho de Ormuz y advirtió que Washington no ha entregado fondos a la República Islámica.

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