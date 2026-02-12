Escuchar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, EE.UU., el 12 de febrero de 2026. (EFE/EPA/WILL OLIVER)
/ WILL OLIVER / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revocó este jueves el llamado dictamen de peligro, aprobado por el Gobierno de Barack Obama en 2009 que establecía que seis gases de efecto invernadero emitidos por motores de combustión son perjudiciales para la salud.

Trump anula dictamen de Obama que estableció que gases de efecto invernadero son nocivos
EEUU

