Trump anula documentos de Biden firmados con autopen, incluidos indultos y contratos en EE.UU.

El presidente Donald Trump anunció este lunes que declara “nulos, vacíos y sin ningún efecto legal” todos los documentos que incluye órdenes ejecutivas, indultos, conmutaciones y contrato, que según él fueron firmados mediante Autopen durante la Administración de Joe Biden.

“ Cualquier documento firmado por Joe Biden con el autopen queda rescindido y sin ningún efecto legal ”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

Con esta declaración, el mandatario busca invalidar un amplio abanico de decisiones oficiales previas, argumentando que la firma automática implica que no hubo autorización personal del expresidente.

Trump agregó además que la gente que operó el Autopen lo hizo ilegalmente y advirtió que, si algún beneficiario de esos documentos intenta invocarlos, su validez será cuestionada bajo la nueva Administración.

Trump y sus partidarios han hecho diversas afirmaciones de que el uso del dispositivo por parte de Biden durante su presidencia invalidó sus acciones o insinuó que no estaba plenamente consciente de ellas.

La medida ya había sido adelantado por el mandatario el viernes pasado, cuando criticó los contratos y acuerdos firmados por su antecesor.

