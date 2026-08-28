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Resumen

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El presidente estadounidense Donald Trump en una foto de archivo. EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
El presidente estadounidense Donald Trump en una foto de archivo. EFE/EPA/AL DRAGO / POOL
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un “histórico” acuerdo con Venezuela que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano.

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