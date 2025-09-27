El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia unas palabras en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 25 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Trump anuncia el despliegue de las tropas en Portland, estado de Oregón
El presidente de Estados Unidos, , anunció este sábado su decisión de desplegar las tropas y su autorización al uso de la , en el estado de Oregón.

“A petición de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, estoy dando instrucciones al secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que proporcione todas las tropas necesarias para proteger a Portland, devastada por la guerra, y cualquiera de bajo asedio por ataques de Antifa y otros terroristas domésticos”, escribió Trump en su red social, Truth Social.

Este tercer , tras Los Ángeles (California), Washington D. C. y Memphis (Tennessee), con el que aumenta la presencia de militares y fuerzas de agencias federales en ciudades demócratas.

PUEDES VER: Trump sobre imputación a exjefe del FBI: “El corrupto James Comey mintió”

El alcalde de Portland y la gobernadora de Oregón son demócratas y habían rechazado el despliegue de las tropas.

El mandatario ha tomado esta decisión después de varias jornadas de protestas frente un centro de detención del que se ha ido dando según algunas decisiones del republicano, como la de designar al movimiento Antifa como grupo terrorista.

Precisamente en Portland fue fundado Rose City Antifa, uno de los grupos más conocidos del movimiento en la actualidad.

La decisión en la ciudad de Oregón puede haber estado motivada también por el contra un centro de ICE que dejó a un inmigrante fallecido y otros dos heridos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Jardín Sur de la Casa Blanca antes de subir al Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 26 de septiembre de 2025. Foto: EFE/EPA/KENT NISHIMURA / POOL
El director del FBI, Kash Patel, compartió una foto en la que se ve un cartucho de balas sin utilizar en el que , asegurando que se había encontrado en el lugar de los hechos.

Tras esto, de estar alentando una retórica contras las autoridades migratorias.

Portland era una de las ciudades estadounidenses señaladas como posible destino de las tropas, así como Chicago (Illinois), Baltimore (Maryland), San Francisco (California), Nueva Orleans (Luisiana) o St. Louis (Misuri), todas gobernadas por demócratas.

