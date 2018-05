Washington. El presidente Donald Trump, anunció hoy que retirará a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán del 2015 y volverá a imponer las sanciones levantadas bajo el pacto.



"Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán (...). Volveremos a imponer el nivel más alto de sanciones económicas", dijo Trump en una declaración a la prensa desde la Casa Blanca.



“Estados Unidos no hace amenazas en vano”, agregó el mandatario al hacer el anuncio en un mensaje que fue televisado. Indicó que el pacto es un “horrible acuerdo unilateral” que “no trajo la paz” y nunca lo hará”.



Desde hace mucho, Trump ha criticado el acuerdo forjado en el 2015 que estipula que las potencias mundiales levantarán las sanciones económicas impuestas a Irán, que a cambio reduciría sus actividades nucleares y permitiría más inspecciones.



Si el acuerdo colapsa, Teherán podrá reanudar el enriquecimiento de uranio y las empresas que han estado comenzando a hacer negocios con Irán tendrán que apresurarse para cancelar sus acuerdos a fin de no estar violando las leyes estadounidenses.



Antes del anuncio había expectativa en Irán, donde muchos están inquietos por la repercusión económica que tendrá la decisión de Trump. En Teherán, el presidente Hasan Rohani trató de calmar los ánimos, sonriendo al asistir a una feria petrolera. No mencionó explícitamente a Trump, pero enfatizó que Irán seguirá buscando “buenas relaciones con todo el mundo”.



"Es posible que tengamos algunas dificultades por dos o tres meses, pero superaremos esto”, dijo Rohani.



Los decisión representa un fuerte golpe a algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania, quienes se unieron a Estados Unidos hace sólo tres años para firmar el acuerdo.



- "Desastrosas deficiencias" -



En enero, Trump lanzó un ultimátum a los europeos, dándoles plazo hasta el 12 de mayo para "endurecer" el acuerdo en varios puntos: las inspecciones del OIEA, y el levantamiento progresivo -desde 2025- de ciertas restricciones a las actividades nucleares iraníes, que el mandatario estadounidense considera una bomba de tiempo.



Asimismo, para Trump, el acuerdo no ataca directamente al programa de misiles balísticos de Teherán, ni su rol "desestabilizador" en varios países de Oriente Medio, como Siria, Yemen o Libia.



Francia, Reino Unido y Alemania asumieron las negociaciones con los diplomáticos estadounidenses para buscar posibles soluciones a sus preocupaciones.



El jefe de la diplomacia británica, Boris Johnson, reconoció el lunes en Washington que las demandas de Trump son "legítimas". "Creemos que se puede ser más duro con Irán" y "abordar las preocupaciones del presidente" Trump sin deshacer el acuerdo, agregó.



Unas horas antes de su esperado discurso, el presidente estadounidense habló con su homólogo francés, Emmanuel Macron, quien durante una visita a la Casa Blanca el 24 de abril había propuesto negociar "un nuevo acuerdo" con Irán que responda a las preocupaciones estadounidenses.



Este martes ambos dos líderes discutieron temas relacionados con "la paz y la estabilidad en el Medio Oriente", dijo el Elíseo en una declaración breve.



"Este acuerdo no es el mejor del mundo", pero "sin ser perfecto, tiene un cierto número de virtudes" y los iraníes "lo respetan", declaró el martes la ministra francesa de las Fuerzas Armadas, Florence Parly a la radio RTL. "Será necesario seguir abogando por la mejora de este acuerdo, esté presente en él Estados Unidos o no", añadió.



Para Robert Malley, exnegociador con Irán bajo la presidencia de Obama y presidente del grupo de reflexión International Crisis Group, el destino del acuerdo está ahora en manos de los europeos.

- ¿Qué hará Irán? -



Queda por saber qué es lo que hará Irán.



Los ultraconservadores del país mantienen una línea muy dura. El jueves un consejero del ayatolá Alí Jamenei, el guía supremo iraní, afirmó que Teherán dejaría el acuerdo si Washington ejecuta su amenaza.



En tanto, el presidente Hasan Rohani dijo este lunes que Irán podría seguir aplicando las prerrogativas del acuerdo aunque Estados Unidos se retire.



Rohani condicionó el respeto al acuerdo a garantías de "la parte no estadounidense". En caso contrario "seguiremos nuestro propio camino", advirtió.



En el texto, Irán declara que no busca dotarse del arma atómica y acepta moderar su programa nuclear para dar al mundo la garantía de que sus actividades no tienen fines militares.



A cambio, Teherán obtuvo el levantamiento progresivo de las sanciones internacionales, que significaron un duro golpe a su economía.

