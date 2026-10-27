icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en un mitin de las elecciones de mitad de mandato, en Corpus Christi, Texas, EE.UU., el 27 de octubre de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso en un mitin de las elecciones de mitad de mandato, en Corpus Christi, Texas, EE.UU., el 27 de octubre de 2026. (EFE/EPA/LAURA BRETT)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes un plan para eliminar las regulaciones sobre emisiones de metano aprobadas durante el Gobierno de su antecesor, Joe Biden, una medida que su Administración defiende como una forma de reducir costos para los productores de petróleo y gas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?