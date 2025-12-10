Trump anuncia que Estados Unidos confiscó un petrolero frente las costas de Venezuela | VIDEO

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 10 de diciembre de 2025. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Trump anuncia que Estados Unidos confiscó un petrolero frente las costas de Venezuela
El presidente de Estados Unidos, , anunció este miércoles que su país interceptó y confiscó un petrolero frente a las costas de Venezuela, elevando la .

“Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un petrolero grande, muy grande, el más grande jamás incautado, en realidad”, declaró el mandatario al iniciar una mesa redonda con empresarios en la Casa Blanca.

La agencia Bloomberg había informado primero en exclusiva, citando a fuentes familiarizadas, que un petrolero sancionado por Estados Unidos había sido confiscado por el país norteamericano frente a las costas de Venezuela.

Según The New York Times, el petrolero, de nombre Skipper y que navegaba con falsa bandera, fue incautado por orden de un juez estadounidense por sus vínculos previos con el contrabando de petróleo iraní, sancionado por Washington, y no por alguna relación con el , aunque en esta ocasión transportaba crudo venezolano.

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo donde se entregó el Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana , quien no asistió, aunque aseguró que llegará a la capital noruega en las próximas horas.

La Administración de Donald Trump ha incrementado la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una red internacional de narcotráfico a través del , algo que Caracas niega tajantemente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro. (Fotos: AFP).
Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán los ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro y alistarse en milicias ciudadanas.

, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense Chevron, que tiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

