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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE/EPA/JIM LO SCALZO)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que ha alcanzado un acuerdo con Irán para reabrir el estrecho de Ormuz tras más de tres meses de conflicto.

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