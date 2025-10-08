El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, responde a una pregunta de un periodista en la Casa Blanca, el 8 de octubre de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP).
/ JIM WATSON
Agencia EFE
Agencia EFE
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump anuncia que Israel y Hamás firmaron la primera fase del plan de paz para Gaza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes.

Estoy muy orgulloso de anunciar que tanto Israel como Hamás han aprobado la primera fase de nuestro plan de paz”, dijo Trump en su red social Truth Social.

Esto significa que TODOS los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”, añadió.

Información en desarrollo...

