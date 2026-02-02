Trump anuncia que la India dejará de comprar petróleo de Rusia y le rebaja los aranceles

Escuchar
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), junto al primer ministro de India, Narendra Modi (i). Foto: EFE/Francis Chung/Pool

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), junto al primer ministro de India, Narendra Modi (i). Foto: EFE/Francis Chung/Pool

Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), junto al primer ministro de India, Narendra Modi (i). Foto: EFE/Francis Chung/Pool
Fotografía de archivo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump (d), junto al primer ministro de India, Narendra Modi (i). Foto: EFE/Francis Chung/Pool
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes, tras conversar por teléfono con el primer ministro de la India, Narendra Modi, un acuerdo comercial para reducir los aranceles aplicados a ese país, que a su vez dejará de comprar petróleo a Rusia y lo adquirirá de Venezuela.

