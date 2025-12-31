El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas en la residencia de Trump en Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, el 29 de diciembre de 2025. (Jim WATSON / AFP)
Trump anuncia que retirará a la Guardia Nacional de EE.UU. de Chicago, Los Ángeles y Portland
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que retirará a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, tras una serie de reveses legales a raíz de sus medidas en ciudades gobernadas por demócratas.

Volveremos, quizá en una forma mucho más diferente y más fuerte, cuando el delito vuelva a dispararse. ¡Es solo cuestión de tiempo!”, dijo Trump al anunciar la medida en su red Truth Social.

