Trump anuncia que retirará a la Guardia Nacional de EE.UU. de Chicago, Los Ángeles y Portland

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que retirará a las tropas de la Guardia Nacional de Chicago, Los Ángeles y Portland, tras una serie de reveses legales a raíz de sus medidas en ciudades gobernadas por demócratas.
“Volveremos, quizá en una forma mucho más diferente y más fuerte, cuando el delito vuelva a dispararse. ¡Es solo cuestión de tiempo!”, dijo Trump al anunciar la medida en su red Truth Social.
Información en desarrollo...
