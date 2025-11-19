El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. (Brendan SMIALOWSKI / Angelina KATSANIS / AFP)
Agencia AFP
Agencia AFP

Trump anuncia que se reunirá con el “comunista” Mamdani, alcalde electo de Nueva York, el viernes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que se reunirá con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, el viernes.

El alcalde comunista de Nueva York, Zohran ‘Kwame’ Mamdani, solicitó que nos reuniéramos. Decidimos que esta reunión tendrá lugar en la Oficina Oval, el viernes 21 de noviembre”, escribió Trump en su red Truth Social.

Francisco Sanz
Trump ha atacado fuertemente a Mamdani, de 34 años, quien durante su reciente campaña se definió como socialista.

Información en desarrollo...

