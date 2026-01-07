Donald Trump anuncia que se reunirá con Gustavo Petro próximamente tras una llamada telefónica

Escucha la noticia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que contempla reunirse con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras mantener una llamada telefónica en medio de las tensiones entre ambos Gobiernos por las reiteradas críticas del republicano al mandatario colombiano y el rechazo de Bogotá al operativo militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el pasado sábado.
Información en desarrollo...
