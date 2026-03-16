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La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, observa durante una mesa redonda en el Salón Este de la Casa Blanca, el 6 de marzo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, observa durante una mesa redonda en el Salón Este de la Casa Blanca, el 6 de marzo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP).
/ BRENDAN SMIALOWSKI
Por Agencia AFP

El presidente estadounidense Donald Trump anunció el lunes que su jefa de gabinete, Susie Wiles, había recibido un diagnóstico de cáncer de mama en una fase temprana, pero aseguró que seguirá desempeñando ese papel clave en su gobierno.

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