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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto sobre la asequibilidad de la asistencia sanitaria en el Auditorio South Court de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 18 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un acto sobre la asequibilidad de la asistencia sanitaria en el Auditorio South Court de la Casa Blanca, en Washington D. C., el 18 de mayo de 2026. Foto: Kent NISHIMURA / AFP
/ KENT NISHIMURA
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que decidió posponer un ataque contra Irán planeado para el martes después de que se lo pidieran sus aliados de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

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