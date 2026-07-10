El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

“La República Islámica de Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos accedido a hacerlo, pero Estados Unidos les ha dejado claro, sin lugar a dudas, que el alto el fuego ha terminado”, dijo Trump en su red Truth Social.

Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pero los dos últimos días de intercambios de ataques en el golfo Pérsico han dejado el alto el fuego colgando de un hilo y han causado al menos 14 muertos en suelo iraní.

El funeral del difunto líder supremo de Irán, Alí Jamenei, se celebró esta semana tras su muerte en un ataque aéreo de Estados Unidos e Israel.

Teherán sostiene que las acciones estadounidenses “han dejado sin efecto partes clave y fundamentales” del memorando firmado, mientras que Trump fue más allá y dio por acabado el alto el fuego.