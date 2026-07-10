00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega a una conferencia de prensa durante la Cumbre de la OTAN de 2026 en Ankara, Turquía, el 8 de julio de 2026. Foto: EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que su país mantendrá negociaciones con Irán para poner fin al conflicto, aunque insistió en que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.