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Resumen

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Los votantes marcan sus papeletas en el centro de votación del Ayuntamiento de San Francisco, California., en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/John G. Mabanglo
Los votantes marcan sus papeletas en el centro de votación del Ayuntamiento de San Francisco, California., en una imagen de archivo. Foto: EFE/EPA/John G. Mabanglo
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que dará una recompensa de un millón de dólares a quien denuncie algún caso de fraude en las elecciones al Congreso del próximo 3 de noviembre o en comicios pasados.

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