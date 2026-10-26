El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que dará una recompensa de un millón de dólares a quien denuncie algún caso de fraude en las elecciones al Congreso del próximo 3 de noviembre o en comicios pasados.

“¡Cualquier persona que denuncie fraude electoral en las elecciones pasadas, o en las próximas elecciones de mitad de mandato de 2026, recibirá un pago de 1.000.000 de dólares tras la detención y condena de quienes cometieron dicho fraude!”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

Trump sigue sin reconocer su derrota en las elecciones presidenciales de 2020 frente al demócrata Joe Biden y frecuentemente afirma que los comicios “fueron robados”, pese a que no existen pruebas de un fraude que alterase el resultado.

Este sábado, tras votar de manera anticipada en Florida, el presidente republicano declaró ante los periodistas: “Me presenté y gané en 2016, y gané también en 2020, pero las cosas no salieron así. Fueron unas elecciones amañadas, pero gané por millones de votos”.

El pasado 16 de julio, Trump dio un discurso a la nación en horario de máxima audiencia en el que insistió en sus acusaciones sobre las elecciones de 2020, nuevamente sin aportar pruebas contundentes sobre el supuesto fraude.

El presidente estadounidense Donald Trump pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en el McMorran Place Sports & Entertainment Center en Port Huron, Michigan, el 25 de octubre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

En las actuales elecciones de medio mandato se renovará un tercio del Senado y los 435 escaños de la Cámara de Representantes, en las que el Partido Republicano mantiene estrechas mayorías.

Los sondeos favorecen a los demócratas, que tendrían grandes posibilidades de hacerse con el control de la Cámara Baja.

Ante esto, el 70 % de los estadounidenses no confía en que Trump acepte los resultados si los republicanos pierden los comicios, según una encuesta de la semana pasada de The Washington Post, ABC News e Ipsos.

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