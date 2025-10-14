Trump anuncia seis “narcoterroristas” muertos en nuevo ataque contra supuesta lancha narco frente a Venezuela

Escucha la noticia
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes un nuevo ataque contra una supuesta embarcación narco frente a las costas de Venezuela, con un balance de “seis narcoterroristas muertos”, según el mensaje en su red Truth Social.
Se trata del quinto ataque del ejército estadounidense contra embarcaciones frente a las costas de Venezuela, en el mar Caribe, donde Washington desplegó buques militares y un submarino desde agosto.
Con esta nueva incursión se eleva a 27 el número de víctimas. El primer anuncio de un ataque de este tipo fue el 2 de septiembre.
El nuevo ataque se realizó luego de que “inteligencia confirmó que la embarcación traficaba drogas, estaba asociada con redes narcoterroristas ilícitas y transitaba en una conocida ruta” de esas organizaciones, aseguró Trump.
El mandatario acompañó su mensaje con un video en blanco y negro en el que se observa una lancha inmóvil en el mar, y luego el impacto de un misil que la destruye totalmente.
Washington asegura que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es el líder de la supuesta red de narcotráfico Cártel de los Soles, mientras Caracas denuncia los señalamientos como un intento de Estados Unidos de causar un cambio de gobierno en Venezuela.
Maduro ha respondido con ejercicios militares y puso a la población de su país en alerta.
Expertos cuestionan la legalidad de este tipo de ataques con el uso de fuerza letal en aguas internacionales contra sospechosos que no han sido detenidos ni interrogados.
Trump ha dicho que su política antidrogas funciona y que las acciones militares pueden ser llevadas además a rutas del narcotráfico por tierra.
