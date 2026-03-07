Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación en la cumbre «Escudo de las Américas» celebrada en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firma una proclamación en la cumbre «Escudo de las Américas» celebrada en el Trump National Doral de Miami, Florida, el 7 de marzo de 2026. Foto: SAUL LOEB / AFP
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado una nueva “coalición militar” en Latinoamérica contra los carteles del narcotráfico, durante la cumbre ‘Escudo de las Américas’ en Miami con líderes de derecha de la región, a quienes dijo que necesita su “ayuda”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.