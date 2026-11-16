Un tribunal federal de apelaciones está sopesando si puede —o si debería— intervenir en el caso del pago del presidente estadounidense Donald Trump a una actriz porno para evitar la difusión de información comprometedora, luego de que una corte de apelaciones del estado de Nueva York escuchara argumentos para anular su histórica declaración de culpabilidad.

Un panel de tres jueces del Tribunal Federal de Apelaciones del 2º Circuito dedicó más de una hora el lunes a interrogar al abogado de Trump, y a un fiscal estatal, sobre el más reciente intento del presidente de trasladar el caso de la corte estatal al tribunal federal, donde podría pedir que se desestime por motivos de inmunidad. Hasta el momento no se había anunciado una decisión.

Las partes estuvieron en el tribunal por segunda vez en 11 días, mientras Trump impulsa una estrategia jurídica de dos frentes en un intento por borrar su declaración de culpabilidad de mayo de 2024, la cual abarca 34 delitos graves de falsificación de registros empresariales para ocultar un pago de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels.

Además de su litigio en el tribunal federal, el presidente republicano también impulsa una apelación tradicional a través del sistema judicial estatal de Nueva York, la cual incluye argumentos ante la División de Apelaciones de nivel intermedio el 5 de noviembre. Ese tribunal aún no ha emitido un fallo.

Independientemente del resultado, Trump quedará vinculado para siempre con el caso, que llegó a juicio mientras hacía campaña para regresar a la Casa Blanca. Trump niega haber cometido irregularidades y no recibió castigo. Ahora, cuando a su presidencia le quedan poco más de dos años, se mantiene firme en su intento de librarse del dudoso honor de ser el primer presidente de Estados Unidos en ser declarado culpable de un delito.

El abogado de Trump, Robert Giuffra Jr., instó el lunes a los jueces del 2º Circuito a emitir una orden lo antes posible —incluso antes de redactar su decisión completa— para asumir el control del caso y detener las deliberaciones de la División de Apelaciones. Sin la intervención del tribunal federal, Trump “probablemente tendrá que esperar años” a que los tribunales estatales de apelación se pronuncien antes de poder llevar el asunto a la Corte Suprema federal, escribió Giuffra en una carta, en la que adelantó su argumento.

Pero el juez John M. Walker Jr., quien fue nombrado para el tribunal de apelaciones por su primo, el presidente George H.W. Bush, y el presidente del tribunal, Raymond J. Lohier Jr., nombrado por el presidente Barack Obama, no estaban tan seguros.

“¿Cómo funciona eso?”, preguntó Walker. “Quiero decir, suponiendo que estuviéramos de acuerdo con usted, ya hubo un alegato en la División de Apelaciones. Se han presentado escritos en la División de Apelaciones. ¿Se volverán a presentar esos escritos aquí por parte de todos?”.

La ley federal no detalla con precisión cómo se desarrollaría un movimiento de ese tipo.

Giuffra planteó que el caso iría primero ante un juez federal de tribunal de distrito, quien adoptaría el veredicto del tribunal estatal, antes de pasar al 2º Circuito para los alegatos y una decisión sobre su desestimación por motivos de inmunidad presidencial. Los escritos, indicó, seguirían siendo los mismos, aunque con portadas diferentes.

“Usted nos está pidiendo que adoptemos todo un mecanismo procesal que no veo autorizado en ninguna parte por el Congreso”, señaló Lohier.

“Creemos que sí está autorizado”, respondió Giuffra, refiriéndose a una disposición de la ley que permite este tipo de solicitudes de traslado posteriores al veredicto como “una válvula de seguridad, destinada a proteger contra exactamente las maniobras estratégicas que han ocurrido aquí”.

Trump le pidió al 2º Circuito que interviniera después de que un juez federal fallara en contra del presidente por tercera vez en agosto. El juez Alvin K. Hellerstein, quien murió el mes pasado a los 92 años, escribió en su decisión que “pagar dinero a una estrella porno para evitar la difusión de información comprometedora, o participar en un encubrimiento de un asunto embarazoso, no quedan comprendidos dentro de la inmunidad presidencial”.

Trump intentó por primera vez trasladar el caso al tribunal federal, semanas después de que él fuera acusado formalmente en marzo de 2023. Lo intentó de nuevo tras ser declarado culpable y del fallo de la Corte Suprema de julio de 2024, que establece que los presidentes y expresidentes no pueden ser procesados por actos oficiales, y que los fiscales no pueden usar dichos actos como prueba de que acciones no oficiales fueron ilegales.

Giuffra argumentó ante los paneles de apelación estatal y federal que los fiscales utilizaron el tipo de pruebas sobre actos oficiales —incluidos testimonios sobre sus conversaciones en el Despacho Oval, su dinámica de trabajo y sus publicaciones en redes sociales— que posteriormente fueron excluidas a raíz del fallo de la Corte Suprema sobre la inmunidad.

Giuffra también cuestionó la descripción que hizo la fiscalía sobre el pago de dinero para evitar la difusión de información comprometedora, de que era una contribución ilegal de campaña en virtud de la Ley Federal de Campañas Electorales, alegando que esas acusaciones corresponden al tribunal federal, no a la corte estatal.

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Después de que Trump apelara la segunda negativa de Hellerstein, el 2º Circuito le ordenó al juez reconsiderar, al concluir que no había sopesado “cuestiones importantes pertinentes” a la solicitud del presidente de trasladar el caso.

Ese panel, que también incluía a Lohier, indicó que no expresaba ninguna opinión sobre cómo debía fallar él, pero instruyó a Hellerstein a revisar de cerca las pruebas que Trump afirmaba que estaban relacionadas con actos oficiales, y si Trump podía sostener que esas acciones se realizaron como parte de sus funciones en la Casa Blanca.

Steven Wu, jefe de la división de apelaciones de la fiscalía de distrito de Manhattan, instó al panel del 2º Circuito a ratificar el fallo de Hellerstein y a dejar el caso en el tribunal estatal. Incluso si Trump prevaleciera, argumentó, el tribunal estatal de apelaciones aún sería libre de pronunciarse.

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